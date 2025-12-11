Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bir günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel uygulamalarla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.