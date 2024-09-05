Beşiktaş Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışmasıyla başlayan idman, ısınma koşularıyla devam etti. Antrenman, U-19 Akademi Takımı ile yapılan hazırlık maçıyla tamamlandı.

Yeni transfer Joao Mario, Ciro Immobile ve Al Musrati, teknik ekibin belirlediği program çerçevesinde sahada çalışma gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından 10 Eylül Salı günü saat 10.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL