Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman kondisyon ve taktik çalışmalarıyla gerçekleşti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL