Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacakları antrenmanla devam edecek.