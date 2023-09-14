Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacakları antrenmanla devam edecek.
Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor