Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman, ısınma koşuları, koordinasyon çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışması ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Spor