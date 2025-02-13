Beşiktaş, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yeni transfer Elan Ricardo, takımla ilk antrenmanına katıldı. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla gerçekleştirildi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Elan Ricardo da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçlar sona erdi.
Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL