Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalardan oluştu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenman, ısınma koşuları, kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. İdman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı çalışma, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL