Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda futbolcular, salondaki çalışmalarla başladı ve sahada pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.