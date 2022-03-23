Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

AA - Ercan Çakar - Spor
 - Güncelleme:
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına üç günlük iznin ardından başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına üç günlük iznin ardından başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından üç takım halinde dar alanda çift kale maç oynadığı bildirildi.

Miralem Pjanic ile Welinton Souza'nın takımdan ayrı çalıştığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

AA / Ercan Çakar - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, Nisan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title