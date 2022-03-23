Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
AA - Ercan Çakar - Spor
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına üç günlük iznin ardından başladı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına üç günlük iznin ardından başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından üç takım halinde dar alanda çift kale maç oynadığı bildirildi.
Miralem Pjanic ile Welinton Souza'nın takımdan ayrı çalıştığı aktarıldı.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Beşiktaş'ın teknik direktörü sizce kim olmalı? #Beşiktaş | #SüperLig— Haberler (@Haberler) March 22, 2022
AA / Ercan Çakar - Spor