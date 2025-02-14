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Beşiktaş-Trabzonspor Maçı Dünyada 100'den Fazla Ülkede Canlı Yayında

Beşiktaş-Trabzonspor Maçı Dünyada 100'den Fazla Ülkede Canlı Yayında
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk ediyor. Maç, 5 kıtada ve 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak. Ayrıca, İngilizce dil seçeneği ve özel prodüksiyon ekipleriyle bu derbi uluslararası bir ilgiyle izlenilecek.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın oynanacak Beşiktaş- Trabzonspor karşılaşması 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da başlayacak mücadelede Trabzonspor'u konuk edecek. Bu zorlu karşılaşma dünya çapında beş kıtada canlı olarak yayınlanacak. Derbide ayrıca Digiturk'ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce dil seçeneği de olacak ve müsabaka dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı verilecek.

beIN Sports'un, özel olarak yurt dışından getirdiği spider cam'in de kullanılacağı Beşiktaş - Trabzonspor maçında 100 kişilik prodüksiyon ekibi görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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