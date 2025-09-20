Haberler

Beşiktaş, Trabzon'u 44-22 Yendi

Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Beşiktaş, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 44-22 mağlup ederek 4. hafta mücadelesinde 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, konuk ettiği Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 44-22 yendi.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 20-14 önde kapatan siyah-beyazlı takım, mücadeleyi de 22 sayı (44-22) farkla kazandı.

Bu sonuçla Beşiktaş, 4'te 4 yaparak yoluna kayıpsız devam etti.

Ligdeki 2. mağlubiyetini yaşayan Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un ise birer galibiyet ve beraberliği bulunuyor.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
