Beşiktaş, Trabzon'u 44-22 Yendi
Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Beşiktaş, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 44-22 mağlup ederek 4. hafta mücadelesinde 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü.
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, konuk ettiği Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 44-22 yendi.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 20-14 önde kapatan siyah-beyazlı takım, mücadeleyi de 22 sayı (44-22) farkla kazandı.
Bu sonuçla Beşiktaş, 4'te 4 yaparak yoluna kayıpsız devam etti.
Ligdeki 2. mağlubiyetini yaşayan Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un ise birer galibiyet ve beraberliği bulunuyor.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor