Beşiktaş, Tirana'yı 3-1 mağlup etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ın Bosna Hersekli oyuncusu Amir Hadziahmetovic, avantajlı bir skorla kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı oyuncu, "İlk maçlar her zaman fiziksel durumdan dolayı zor olur ama iyi maç çıkardık. Maç boyunca oyunu kontrol ettik. Maçın sonlarındaki üçüncü gol, skoru bizim için daha avantajlı hale getirdi." diye konuştu.

Zaman zaman savunmada görev yapması ile ilgili de konuşan Hadziahmetovic, "Farklı sistemler üzerinde çalıştık. Burak hoca da yeni fikirler getiriyor. Herkes kendisini dinliyor ve saygı duyuyor. Bu maçta böyle farklı bir şey denemiş olduk." dedi.

Sezon başı kampını iyi geçirdiklerini vurgulayan Beşiktaşlı futbolcu, "Bence çok iyi bir sezon başı geçirdik. Kariyerimin en zor sezon başıydı, iyi çalıştık. İlk maç olmasına rağmen bu maçta bunu 90 dakikaya yayabildiğimiz gösterdik." ifadelerini kullandı.