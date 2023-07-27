Beşiktaş, Tirana'yı 2-0 mağlup etti
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş ile Arnavutluk temsilcisi Tirana arasında oynanan maçın ilk yarısı, siyah-beyazlı takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Beşiktaş
Hakemler: Daniel Schlager, Sven Waschitzki, Arno Blos (Almanya)
Beşiktaş : Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar
Tirana: Selmani, Doka, Najdovski, Hoxhallari, Pergjoni, Jonuzi, Hila, Hasani, Lushkja, Latifi, Abazaj
Goller: Dk. 21 Onur Bulut, Dk. 42 Muleka ( Beşiktaş )
Sarı kart: Dk. 36 Doka (Tirana)
Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş ile Arnavutluk temsilcisi Tirana arasında oynanan maçın ilk yarısı, siyah-beyazlı takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
6. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Onur Bulut'un sağdan ortasında ön direkte Muleka'nın yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.
21. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Masuaku'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında, Onur Bulut'un altıpasın önünde sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
42. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasına giren Muleka, sol çaprazdan uzak direğe yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0
Beşiktaş, soyunma odasına 2-0 önde gitti.