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Beşiktaş, Tirana'yı 2-0 mağlup etti

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş ile Arnavutluk temsilcisi Tirana arasında oynanan maçın ilk yarısı, siyah-beyazlı takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Beşiktaş

Hakemler: Daniel Schlager, Sven Waschitzki, Arno Blos (Almanya)

Beşiktaş : Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar

Tirana: Selmani, Doka, Najdovski, Hoxhallari, Pergjoni, Jonuzi, Hila, Hasani, Lushkja, Latifi, Abazaj

Goller: Dk. 21 Onur Bulut, Dk. 42 Muleka ( Beşiktaş )

Sarı kart: Dk. 36 Doka (Tirana)

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş ile Arnavutluk temsilcisi Tirana arasında oynanan maçın ilk yarısı, siyah-beyazlı takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Onur Bulut'un sağdan ortasında ön direkte Muleka'nın yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.

21. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Masuaku'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında, Onur Bulut'un altıpasın önünde sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

42. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasına giren Muleka, sol çaprazdan uzak direğe yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0

Beşiktaş, soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Onur Bulut Beşiktaş Almanya Spor Güncel Haberler

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