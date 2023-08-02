Beşiktaş Tirana maçı için Arnavutluk'a gitti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Arnavutluk ekibi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Arnavutluk'a hareket etti. Siyah-beyazlı kafilede yöneticiler de yer aldı. Beşiktaş, maç öncesi son antrenmanını yapacak ve kampa girecek.