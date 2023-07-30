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Beşiktaş, Tirana maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tirana ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, esneme, kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarını içeriyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Arnavutluk ekibi Tirana ile yapacağı rövanş maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve esneme çalışmalarıyla başladı. Sonrasında idman, kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.

Beşiktaş, Tirana müsabakasının hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Şenol Güneş Beşiktaş Spor Haberler

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