Beşiktaş - Tirana maçı gecikmeli başladı

Beşiktaş'ın Arnavutluk ekibi Tirana ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçı, saha olayları nedeniyle gecikmeli başladı. Siyah-beyazlı taraftarların meşale atmasıyla başlayan olaylarda gerginlik yaşandı. Oyuncular tribünlere giderek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Hakem, iki takımı da soyunma odasına çağırdıktan sonra maç yeniden başladı.

Beşiktaş'ın Arnavutluk ekibi Tirana ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçı, yaşanan saha olayları nedeniyle gecikmeli başladı.

Siyah-beyazlı taraftarların sahaya meşale atmasıyla başlayan olaylarda daha sonra iki takım seyircileri arasında gerginlik yaşandı. Siyah-beyazlı oyuncular, taraftarlarını sakinleştirmek için tribünlere giderken, karşılaşmanın hakemi Stuart Attwell iki ekibi de soyunma odasına çağırdı.

UEFA delegeleri ile yapılan toplantının ardından yaklaşık 15 dakikalık bir gecikme sonrası karşılaşma yeniden başladı.