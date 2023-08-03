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Beşiktaş, Tirana ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacak

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme rövanşında Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana ile karşılaşacak. Müsabaka Arena Kombetare'de oynanacak ve hakemler İngiltere'den Stuart Attwell, Constantine Hatzidakis ve Neil Davies olacak. Takım kadroları ise açıklandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme rövanşında Arnavutluk ekibi Tirana ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Arena Kombetare

Hakemler: Stuart Attwell, Constantine Hatzidakis, Neil Davies (İngiltere)

Tirana: Selmani, Haxhiu, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Deliu, Najdovski, Jonuzi, Lushkja, Hasani, Kaina

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş England Spor Haberler

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