Beşiktaş, Tirana ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme rövanşında Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana ile karşılaşacak. Müsabaka Arena Kombetare'de oynanacak ve hakemler İngiltere'den Stuart Attwell, Constantine Hatzidakis ve Neil Davies olacak. Takım kadroları ise açıklandı.