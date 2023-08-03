Beşiktaş, Tirana ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacak
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme rövanşında Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana ile karşılaşacak. Müsabaka Arena Kombetare'de oynanacak ve hakemler İngiltere'den Stuart Attwell, Constantine Hatzidakis ve Neil Davies olacak. Takım kadroları ise açıklandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme rövanşında Arnavutluk ekibi Tirana ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Arena Kombetare
Hakemler: Stuart Attwell, Constantine Hatzidakis, Neil Davies (İngiltere)
Tirana: Selmani, Haxhiu, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Deliu, Najdovski, Jonuzi, Lushkja, Hasani, Kaina
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor