Beşiktaş-Tiran maçına doğru

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın, Arnavutluk'un Tiran takımını ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, "Yarınki maça iyi başlayıp arkasını getirmek istiyoruz." dedi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Kampı iyi geçirdik. Hazırlık maçlarından çok resmi maçlar daha önemli. Yarından itibaren ilk resmi maçımızı oynayacağız. Büyük takım, küçük takım ayrımı yapmıyoruz. Rakibimiz kontratağı iyi oynayan bir takım. Tanıdığımız bazı oyuncular da var. Savunma anlayışları iyi, hızlı hücuma çıkan bir takım. Gücümüz, inancımız, kalitemiz olduğunu düşünüyoruz. Yarınki maça iyi başlayıp arkasını getirmek istiyoruz. Bu bizim için de test olacak. Antrenmanda ve hazırlık maçlarımızda zenginlik katarak oynamaya çalıştık. Yarın da böyle olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Takımından pozitif futbol beklediğini söyleyen Güneş, "Kazanma hırsı aklı ikinci plana atınca, dikkati dağıtınca rakibin işine gelebilir. Rakibi sahasına hapseden, hücum eden, oyun kalitesiyle kazanmak isteyen bir takım olurken rakibin kontra ataklarına hazırlıklı olmak istiyoruz. Takımdan pozitif futbol, kazanma hırsının üst seviyede olduğu, bireysel performansların takım olarak bütünleştiğini görmek istiyoruz. Maçın ambiyansının iyi olması için oyuncuların, taraftarların, camianın ambiyansının iyi olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Güneş: "Bir sorunum yok, mutsuz değilim. Taraftarlarımız sakin olsun"

Mutuz olmadığını söyleyen Güneş, şunları kaydetti:

"Çözümleri sosyal medyada aramıyoruz. Sosyal medyada bir sıkıntı var. Bir sorunum yok, mutsuz değilim. Taraftarlarımız sakin olsun. Başkan, yönetim elinden geleni yapıyor. Daha önceki yönetimler de gayret ettiler. Çalışanların parasını verirken bile sıkıntılar oldu. Geldiğimden beri böyle bir durum görmedim. Böyle bir sıkıntı yok. Kulübün borcunu düşürmek için uğraştıklarını görüyorum. Transfer anlayışında buna bağlı arayışlar olduğunu görüyorum. Transfer ayı devam ediyor. Bizim dışımızda kaoslar oluşturuluyor transfere bağlı olarak. Başkalarının transferiyle alakamız yok. Her takım kendi oyuncusunu alır, hesabını camialarına verir. Biz almadan da hesap vermek zorunda kalıyoruz. Bu kaosun içinde biz de etkileniyoruz. Hata yapılır ama suç işlemek doğru değil. Kaos, kargaşa çıkartmak isteyenler var. Beşiktaş yararına ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz. Ahlaklı, iyi niyetli insanlar yalan söylemez. Korkutmayız, kandırmayız, arkadan dolanmayız. Hesap kesmeyiz, hoşgörümüz var ama tavizimiz yoktur."

"Düzgün bir camiada yaşıyoruz." diyen Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asaleti olan, mahareti ve cesareti olan, mutaassıp ve entelektüel seviyesi yüksek bir camiadayız. Hepimiz gelip geçiciyiz. Taraftar sahaya 500 kilometre uzaktan bizi görmeye geliyorsa onlar için bir şey yapmamız gerekiyor. Kaos oluşturup bizden cevap beklemek doğru değil. Transfer yapan kulüplerde bu yok. Büyük bir transferle2 gündemi kapatırsınız. Bulduğumuz insanları kaybetmeyelim. Oyuncu da hoca da yönetim de bu takımın başarısı için çalışıyor. Geldiğimdeki kaos ortamından daha iyi durumdayız. Eksiklerimiz, hatalarımız var. Ekonominiz, idari ve teknik yapınız üst seviyede olsa bunları zaten konuşmayız. Bunlara bakarak ortalığı toz dumana katıp takımı altına almasına izin vermeyiz. Ben mutsuz da değilim, bütün enerjimi ve aklımı takıma veriyorum. Oyuncuların başarılı olması, gelişmesi için ben de teknik heyet de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ligler başlamadı, transfer devam ediyor, yarın ilk resmi maçımıza elimizdeki kadroyla çıkacağız ama en iyi sonucu alacağımızı biliyoruz."

Orta saha transferiyle ilgili de konuşan Güneş, "Orta sahada Amir, Salih, Gedson ve alternatifleri var. Bunlara defansif oyuncu alıp bir de ofansif oyuncu alıp bir zenginlik yaparak rekabeti sağlayarak daha üst seviyeye çıkarmaya çalışıyorduk. Birçok isimler konuşuldu, Onana geldi. Defansif olarak da Lyanco ve Amartey vardı. Üç oyuncudan ikisini düşünüyorduk. Biri kiralık düşünülüyordu. Onana bonservisiyle alındı. Amartey de elimizde ama hazır değil. Stoper olarak kullanabileceğimiz bir oyuncu. Ofansif orta saha oyuncusu işimize daha çok geliyor. Orada kullanabileceğimiz oyuncu kanatta da oynayabilirse işimizi kolaylaştırır. Açıkta oynayan bir oyuncuyla transferin ana prensibini yapmış oluruz. Dışarıdan fırsat transferi varsa değerlendirilir. Elimizde bir kadro var. Elimizdekilerden de giden gelen olabilir. Yarın için oynayacak oyuncularımız hazır." şeklinde konuştu.

Güneş: "İşimize gelmeyecek oyuncuyu ismi için almayı doğru bulmam"

Takıma katkı sağlayacak oyuncuların transfer edilmesinin doğru olacağını söyleyen Güneş, "Yabancı isimlerin gelip gelmemesi transfer politikasına bağlı. Kulüpler ekonomilerine, yapılarına uygun oyuncu alırlar. En güçlü, en yetenekli oyuncuların genç olmasından yanayım. Hem yetenekli hem tecrübeli oyuncular da alabilir kulüpler. Şu anki transfere bakarsak alabileceğimiz oyuncu yararlı olsun, ismi de olursa işimize gelir. İşimize gelmeyecek oyuncuyu ismi için almayı doğru bulmam. Kagawa'yı sakat olmasına rağmen aldık, ilk maçında iki gol attı ama oynamadı, doğru transfer değildi ama isim olarak gündem oldu. Beşiktaş da bunları tecrübe etti. Bazen isimsiz aldığınız faydalı oldu. Herkes ekonominin karşılığında şampiyon olmak istiyor. Bir tanesi şampiyon olunca diğerleri batacak demektir. Bu transfer yapmayalım demek değil. Hem oyunculuğu hem ekonomisi uyacak transferin." ifadelerini kullandı.

Güneş: "Rebic yarına yetişmedi"

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Ante Rebic'e de değinen Güneş, "Rebic yarın itibarıyla yetişmedi. İdmanlara çıkıyor, kendisiyle konuşuldu. Olmayacak gibi göründü. O olmayacaksa ikinci maç için en az bir hafta daha zamanımız kalıyor. Bu maçta kullanamıyorsun, listeye yazamıyorsunuz." diye konuştu.

Türkiye'ye yabancı oyuncunun gelmesinin güzel olduğunu ama hepsinin para için geldiğine dikkati çeken Güneş, "Dövizden şikayetçiyiz ama en çok para da oraya harcanıyor, ben de bunu anlamıyorum. En iyi oyuncunun alınmasını isterim ama kulübe zarar veren hiçbir şeyi istemem. Yönetim de sabırla gidiyor. Aldığımız iki oyuncu var. İleriyle bazı oyuncular alacağız. Kadromuzu 16'ya çıkardığımız daha iyi olacağını düşünüyorum. Bize gelmek isteyen oyuncunun başımızın üstünde yeri var." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, Almanya kampının son günlerinde sakatlık geçiren Ghezzal'in ve yeni transfer Amartey'in de hazır olmadığı için yarın forma giyemeyeceğini kaydetti.

Tecrübeli teknik adam, UEFA Konferans Ligi'nde hedeflerinin yarınki maçı kazanmak olduğunu ve aşama aşama düşüneceklerini söyledi.

(Ceyhun Kazancı) Keşke ayrılmasaydı, bunu da samimi söylüyorum"

Görevinden ayrıldığı açıklanan sportif direktör Ceyhun Kazancı ile ilgili de konuşan Güneş, şunları söyledi:

"Ceyhun Kazancı'yla dün beraberdik. Zaman zaman konuşuluyordu. Kendim de konuştum. Epey moralsizdi. Hep olumlu düşünüyordu. Bugün itibarıyla öğrendim, beklemiyordum, üzüldüm. Ayrılma şekline, spekülasyon edilerek ayrılmasına üzüldüm. İlk gün ne konuştuysam onun arkasındayım. Gelinen süreç içinde koşullar olumsuz etkilemiş olabilir. Zaman zaman benim üzerimden speküle edildi. Kişisel bir sorunum olmaz. Beşiktaş'ı sevmeyenler bu kaosu yapabilirler, camia içinden bu yapılamaz. Mutfaktaki aşçı da sahadaki oyuncu da hepimiz aynıyız. Hepimiz burada görevliyiz. Elinden gelen gayreti gösterdi. O da bana saygılı davranıyor. Bizle ilgili bir şey yok. Kendi kararına saygı duyarım. Yeni hayatında başarılar dilerim. Keşke ayrılmasaydı, bunu da samimi söylüyorum."

"(Romain Saiss) Önce şehirden memnun değildi sonra benden memnun değil"

Faslı oyuncu Romain Saiss'in Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından kendisi hakkındaki açıklamalarına değinerek, şunları kaydetti:

"Benden şikayeti varsa şikayetini direkt bana yapar. Hakaretlerinin karşılığı yok. Fikri varsa gelir, benim fikrimi herkes biliyor. Keşke benimle kampa gelseydi. Kampa gelmeyip transfer yapan oyuncuya konuşacak bir şeyim yok. Beşiktaş'a katkılarına teşekkür ederim, kendisine başarılar diliyorum. Bir şey konuşursam üzülmesini istemem. Çok iyi bir oyuncu, stoper olarak kalmasını istedim. Önce şehirden memnun değildi sonra benden memnun değil. Sen zaten benim idmanımda yoksun. İki maç oynamadın, gittin milli takımda oynadın. Gitme ihtimali yüzde 90'ın üstünde olan Montero idmana çıkıyor. Şimdi de kadroya alacağım. Gittiği yerden daha iyi yerlere gitmesini temenni ederim. Ben o dediği kişi değilim, Başkasıyla karıştırmış olabilir."

Saiss'e 'git' demediğini vurgulayan Güneş, "Kendisi gitmek istedi. Maç günü maça çıkarken 'gideceğim' dedi. Para için gidiyorsan para vereyim sana dedim. Stoper boşaldığı zaman oraya 2 stoper almak durumundayız. Bunun Afrikalı olmaması için uğraştık. Amartey'i alırken geç kaldık. Sonradan alındı. Stoperde Amartey var, sol stoper olarak Emrecan vardı, o da kaza geçirince stoper ihtiyacı çıktı. Stoper alma ihtiyacımız var. Emrecan'ın da Tayyip'in de dönüşü devreyi bulur. Türk oyuncu sıkıntımız var. Onana bazen geri çekilebilir. Çok sıkışırsak Necip ve Berkay da var. Necip de şu an iyi oynuyor. Oraya transfer gerekebilir." diye konuştu.

"Redmond ve Saiss'in kalmasını özellikle istedim"

Nathan Redmond'ın da kalmasını istediğini söyleyen Güneş, "Redmond ve Saiss'in kalmasını özellikle istedim. Sezona girerken ideale yakın kadro olacaktı. Saiss'in verdiği zarar çok önemli. Ben gideyim sen kal ama para alma dedim. Sağ stoper sol stoper oynayabilecek bir oyuncu. O da bu parayı başka yerde bulamazdı. Oyuncular buradan daha fazla paraya bir yere gidiyor. Bize gelenler şunu iyi bilsin buraya geldikten sonra daha iyi para kazanacaklar. N'Koudou'yu şu an izleyip alırım ama verimsiz olunca Redmond üzerinde durduk, doğru bir karar verdik. Oyuncular tavan yaptığı zaman pazarı değişir. Ceyhun bey oraya gitti konuştu. Sonra teşekkür etti. Ona da katkıları için teşekkür ediyoruz. Oyuncu stili olarak da bize faydalı bir oyuncuydu. Ona benzer birini bulabilirsek takımı zenginleştirir. İki üç mevkide oynayan oyuncu benim için her zaman daha önemlidir. Chamberlain ortada daha çok oynuyor. Vargas da sağda, solda oynayan bu tip oynayan bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

"Ön tarafla ilgili sayı ve kalite olarak istediğimiz seviyede değiliz"

Hücum hattında istenilen seviyede olmadıklarını belirten Güneş, "Ön tarafla ilgili sayı ve kalite olarak istediğimiz seviyede değiliz. Elimizde Muleka ve Aboubakar var. İlk geldiğimde Beşiktaş'ın çok gol yediğini söyledim. Savunmaya döndük, hücumda sıkıntı oldu. Bugün hücumda sıkıntımız var. Gol atmak için özel oyuncular gerekir. Savunmada aynı oyuncularla daha çok performans aldık. Beşiktaş'ın gol yediği sayı belliydi. Üç oyuncu da verimsizdi. Ligin sonunda Rosier de Saiss de Masuaku da daha iyi durumda. Stoperde Colley var, Amartey geldi, Necip, Berkay, Montero var. Montero'yla konuştum, onun da bizim de haklı taraflarımız var. Gideceğini bildiği halde kampta en iyi çalışan oyuncuydu. Mukavelesi olan adam idmana çıkmazken, gitmesi yüzde yüz olan adamın çalıştığı bir durumu UEFA, FIFA da bilmeli ve bir çözüm aramalı. Futbolcular haklarını korurken kulüplerin ve seyircinin hakları elden gidiyor. Oyuncuların istediği gibi at koşturmaması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Altyapıdan çıkan oyuncuları da değerlendiren Güneş, "İstediğimiz oyuncuları aldığımızda daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Eldekilerin performansının iyiye gitmesi beni memnun ediyor. Bazen aldıklarınız katkı yapmayabiliyor. Alırken de buna dikkat ediyoruz. Demir Ege iyiye gidiyor. Berkay'ın gitgelleri var, rahat olması gerekiyor. Onu mental olarak güçlendirmemiz gerekiyor. Bir de Semih var. Üç oyuncu daha olumlu görünüyor." dedi.

Güneş, Burak Yılmaz'ın oyuna dahil olmasıyla ilgili olarak da "Burak'tan daha iyi oyuncu Aboubakar var. O da aynı şeyi söylüyor. 15-20 dakika oynayabilir ama hoca olan adamı oyuncu olarak oynatamayız. İyi çalışıyor, teknik heyetin hepsi olağanüstü çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

Aboubakar: "Büyük hedeflerimize ilerlemek istiyoruz"

Basın toplantısına katılan siyah-beyazlı futbolcu Vincent Aboubakar ise şunları kaydetti:

"Çok iyi bir hazırlık kampı geçirdik. Kimse sakatlık yaşamadı. Çok önemli bir mücadele. Küçük büyük takım kalmadı artık. Her takımı ciddiye almak zorundayız. İlk maçımızda kazanarak taraftarımızı mutlu etmek, özgüven kazanmak ve büyük hedeflerimize ilerlemek istiyoruz. Beşiktaş her zaman kazanma ruhuna sahip olan bir takım. Şampiyonar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde UEFA'da oynadım Beşiktaş'ta. Bu sefer Konferans Ligi'nde daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Kazanmak için savaşacağız sahada. İlk maç çok önemli. Kazanarak adım adım ileri doğru devam edeceğiz."