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Beşiktaş, Tiran maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Konferans Ligi'nde Tiran ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Konferans Ligi'nde 27 Temmuz Perşembe günü sahasında Arnavutluk ekibi Tiran ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Tiran müsabakasının hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Beşiktaş Futbol Tiran Spor Haberler

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