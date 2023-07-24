Beşiktaş, Tiran maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Konferans Ligi'nde Tiran ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.