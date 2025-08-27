Beşiktaş, Tiago Djalo ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Beşiktaş, İtalya'nın Juventus takımından 25 yaşındaki stoper Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Siyah-beyazlı ekip, oyuncuya başarılar diledi.
Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Juventus FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Tiago Djalo'ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor