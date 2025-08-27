Beşiktaş, Tiago Djalo ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Beşiktaş, İtalyan Kulübü Juventus'tan transfer ettiği Portekizli stoper Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Juventus FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Tiago Djalo ile üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Tiago Djalo'ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor