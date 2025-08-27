Beşiktaş, Tiago Djalo için sağlık kontrolünden geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığı Portekizli futbolcu Tiago Djalo'nun sağlık kontrolünden geçtiğini açıkladı. 25 yaşındaki oyuncu, çeşitli branşlarda muayene edilerek testlerini tamamladı.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Portekizli futbolcu Tiago Djalo, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Tiago Djalo, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti." denildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan 25 yaşındaki oyuncu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Otel çalışanları iş bıraktı, en az 40 bin TL ödeyen tatilciler rezil oldu

Otel çalışanları iş bıraktı, tatilciler paralarıyla rezil oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Morgda inanılmaz hata! 'Annemiz' dediler, başka cenazeyi alıp gömdüler

"Annemiz" deyip gömdüler, gerçek ortaya çıkınca mezar açıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.