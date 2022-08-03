Beşiktaş, TFF Başkanı Büyükekşi ve Kulüpler Birliği Vakfı üyelerini ağırladı - Haberler

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Beşiktaş, TFF Başkanı Büyükekşi ve Kulüpler Birliği Vakfı üyelerini ağırladı

Beşiktaş, TFF Başkanı Büyükekşi ve Kulüpler Birliği Vakfı üyelerini ağırladı

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Kulüpler Birliği Vakfı üyelerini yemekte ağırladı.

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Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Kulüpler Birliği Vakfı üyelerini yemekte ağırladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanlarını kabulü sonrası, Vodafone Park'ta bulunan White Pepper Restoran'da dostluk yemeği verildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile ikinci başkan Engin Baltacı'nın ev sahipliğinde, sıcak bir ortamda gerçekleştirilen yemekte, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve vakıf üyesi Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla görüş alışverişinde bulundu.

AA / Süha Gür - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüpler Birliği Vakfı Mehmet Büyükekşi Beşiktaş Spor Haberler

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