Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: 'İstediğimiz oyunu gerçekleştiremedik'

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İstediğimiz oyunu gerçekleştiremedik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından gerçekleşen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, istedikleri oyunu gerçekleştiremediklerini kaydederek, "Zor bir deplasmandı. Bizim için de zor bir maç oldu. Çok fazla pozisyonlar kalemizde gördük. Bu pozisyonların büyük bir çoğunluğunu kaptırmış basit toplarla verdik. Yani istediğimiz bir oyunu gerçekleştiremedik. Maalesef böyle bir akşam" ifadelerini kullandı. - RİZE