Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz: Mağlup olduğumuz için üzgünüz

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz, sahadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yılmaz, "İlk 20 dakika maça iyi başladık. 20'nci dakikadan sonra oyunu verdik. Ondan sonra da kırmızı kart ve penaltı... İkinci yarıda 10 kişi kalmamıza rağmen oyunun hakimi olduk. Topu tutmak ve oynamak istedik. Golü de bulduk. Akabinde penaltı... Mağlup olduk. Çok üzgünüz. Bazı insanlar ikinci yarı için beni tebrik ediyor. Hayır. İçimize sinmiyor. 'En kötü berabere kalmamız lazımdı' bile demiyorum. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Bayern Münih karşısında başarılar diliyorum. Taraftarlarımıza da destekleri için çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurul kararı alması ve bu durumun futbol takımını etkileyip etkilemediğiyle ilgili, "Kesinlikle kaos ortamımız yok. Gaziantep FK ile sahamızda oynayacağımız maçta taraftarımızın kaos ortamı olmadığını göstereceklerini ve bize yüzde 100 sarılacaklarını düşünüyorum. Beşiktaş taraftarı takımına sahip çıkacaktır. Ümraniye'de hiçbir şey yok, merak etmeyin. Lige havlu atmadık. 8-9 puan puanlardan neler yaşandığını biliyoruz." diye konuştu.

"Saha içinde başka şeyler var"

Derbinin hakemi Halil Umut Meler'in yönetimini de eleştiren Yılmaz, şu görüşleri paylaştı:

"Kaosun sahaya yansımadığını düşünüyorum. Eğer yansıdıysa başka yönetimlere yansıdığını düşünüyorum. Penaltılara ve kartlara bakın. Beşiktaş'ta bir şey varsa biz de vuralım olmasın. Beşiktaş, bu ülkenin en önemli camialarından biri. Beşiktaş'ın kaosu kendi içindedir. Halil Umut Meler ile alakalı konuşmak istemiyorum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Saha içinde başka şeyler var. Başka yerlerde kesilme var. Bunları çok iyi bilirim. Beşiktaş'ta kaos varken biz de vuralım. Bu, olmaz."

Sarı kart gördüğü pozisyonda hakem Meler'le girdiği diyalogla ilgili bir soru üzerine Burak Yılmaz, "Hakeme topa değiyor ya da dışarıda dedim. Penaltı ile alakalı. Öyle bağırdım ve güzelce haksız bir şekilde bana sarı kart gösterdi. Doğru söylemişim." değerlendirmesinde bulundu.

"Chamberlain, ilk 11 oyuncumuz"

Burak Yılmaz, ikinci yarıda oyuna girdiği derbide Beşiktaş'ın tek golünü atan İngiliz futbolcu Alex-Oxlade Chamberlain ile ilgili bir soruyu, "Alex-Oxlade Chamberlain, bizim ilk 11 oyuncumuz. En önemli oyuncularımızdan biri. Kendisine teşekkür ediyorum. Oyuna girdi, harika oynadı ve gol attı. Orada (İlk 11) bir tercih yapmak istedim. Gedson Fernandes'i tercih ettim. Ancak ağrı hissetti. Canı sağ olsun. Oyuncularımızın hepsi çok değerli ama Chamberlain en önemli oyuncularımızdan biri." şeklinde yanıtladı.

Arthur Masuaku'yu da milli takımdan geç dönmesi ve sakatlığı nedeniyle ilk 11'de düşünmediğini vurgulayan 38 yaşındaki çalıştırıcı, "Masuaku, milli takımdan çok geç geldi. Sakatlığı vardı. Milli takımda da oynayamadı. Bir gün bizimle çalıştı, bu yüzden onunla başlamadık. Bakhtiyor'ı orada düşündük. Onun performansı da çok olumlu değildi ve hemen Masuaku'yu oyuna aldık." ifadelerini kullandı.

Daniel Amartey'in inişli çıkışlı bir performansının olabileceğini belirten Burak Yılmaz, "Amartey, aslan gibi bir çocuk. Çalışmasından çok memnunuz. Onun yerine oynayabilecek Bailly, arka adalesinden sakat. Beşiktaş'ın demirbaşı Necip var. Bodo-Glimt maçında da muhtemelen Necip oynayacak. Kötü oyunun sorumluluğu benim. Ancak oyuncularımdan memnunum ve mutluyum." açıklamasını yaptı.

Burak Yılmaz, son olarak Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında, "Icardi, çok değerli bir oyuncu. Allah yolunu açık etsin. İnşallah Bayern Münih maçında bizleri gururlandırırlar." diyerek sözlerini tamamladı.