Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz: 'Lige kesinlikle havlu atmadık'

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Galatasaray mağlubiyetinin ardından lige havlu atmadıklarını söyledi. Yılmaz, maçın ardından yaptığı açıklamada takımın performansını değerlendirdi ve taraftara teşekkür etti.

- Burak Yılmaz : "Lige kesinlikle havlu atmadık"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Galatasaray mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Lige kesinlikle havlu atmadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray'a 2-1 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, "Bugün ilk 20 dakikaya iyi başladık. 20 dakika sonunda oyunu verdik. Ondan sonra kırmızı kart, penaltı oldu. İkinci devre oyunun hakimi tamamen bizdik, 10 kişi olmamıza rağmen. İkinci devre topu tutmak istedik. 10 kişi ile golü de bulduk. Penaltı oldu. Mağlup olduk. Çok üzgünüz. Bazı insanlar beni tebrik ediyor, ikinci devredeki oyunda dolayı. Hayır, üzgünüz. Bugün kazanabileceğimiz bir maçtı. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Bayern Münih karşısında başarılar diliyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Chamberlain bizim en değerli oyuncularımızdan biri"

İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain'in neden yedek başladığının sorulması üzerine Yılmaz, "Chamberlain 11 oyuncumuz. Perşembe günü Avrupa maçına çıkacağız. Bizim en önemli oyuncularımızdan biri. Kendisine teşekkür ediyorum. Bugün girdi, harika bir oyun oynadı, harika bir gol attı. Biz orada bir tercih yapmak istedik. Gedson'u kullandık. Onunla dün konuştum, başlamak istedi. Oyuncularım hepsi değerli. Chamberlain bizim en değerli oyuncularımızdan biri" diye cevap verdi.

Burak Yılmaz, Arthur Masuaku'nun milli takımdan geç geldiğinden dolayı 11'de başlamadığını ifade etti.

"Beşiktaş'ın kaosu kendi içindedir"

Beşiktaş'taki şu andaki ortamdan futbolcuların etkilenmediğini söyleyen Yılmaz, "Taraftarlarımız aslanlar gibi desteğini verdi. Biz onları mutlu etmeye çalıştık. Bütün yönetimimiz dün ve bugün bizimleydi, desteklerini gösterdi. Kaos ortamı var ama bugün bunun sahaya yansımadığını düşünüyorum. Yansıdıysa başka yönetimlere yansıdığını düşünüyorum. Beşiktaş bu ülkenin en büyük camialarından bir tanesi. Beşiktaş'ın kaosu kendi içindedir. Orayı, burayı etkilememesi lazım. Kaos etkiliyorsa orayı etkilemiştir, bizi değil" açıklamasında bulundu.

"Lige kesinlikle havlu atmadık"

Lige havlu atmadıklarını vurgulayan Burak Yılmaz, "Hepimizin bildiği gibi futbol oynarken 9, 8 puanlardan gelip neler yaşadığımızı biliyorum. Lige kesinlikle havlu atmadık. Ümraniye'de asla kaos ortamımız yok. Perşembe günü Avrupa maçımız var. Ona konsantre olacağız. Gaziantep maçımız var. Taraftarımız, Gaziantep maçında yüzde yüz desteğini verecek. Beşiktaş taraftarı takımına sahip çıkacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Sarı kart gördüğü pozisyonlar ilgili de konuşan Yılmaz, "Hakeme topa değiyor ya da dışarıda dedim. Penaltı ile alakalı. Öyle bağırdım ve güzelce haksız bir şekilde bana sarı kart gösterdi. Doğru söylemişim" dedi.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi için ise Burak Yılmaz, "Icardi çok değerli bir oyuncu. Allah yolunu açık etsin. İnşallah Bayern Münih maçında bizleri gururlandırırlar" şeklinde konuştu.