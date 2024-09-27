Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, Ajax Maçını Değerlendirdi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren van Bronckhorst, "Bazı yanlış seçimlerimiz oldu. İstediklerimizi yapamadık. Ajax'a hediye verdik. Ajax çok pres yaptı. Sol kanatta iyi değildik. Üst üste goller yedik. Orta sahada topları kaybettik. Aslında 55'inci dakikada maç bitmişti. Ajax'a karşılık veremedik. Maç çok erken bitti. Bunu beklemiyordum" diye konuştu.

'MUSTAFA EN ÖNEMLİ OYUNCULARIMIZDAN BİRİ'

Rotasyon yapmak zorunda olduklarını dile getiren Hollandalı çalıştırıcı, "İyi bir kadromuz var. Mustafa en önemli oyuncularımızdan biri. Rotasyon da yapmak zorundayız. Mustafa iyi oynamadı. Gelişimi için bu önemliydi. Ajax'a karşı 45 dakika oynaması onun için büyük bir deneyim. Bunun faydasını göreceğini söyledim. Ajax'ın oyun stiline göre 2 tane 6 numaraya ihtiyacımız vardı. Onana antrenmanlarda çok iyi. Ona şans verdim. Kaybedince benim hatam. Bu PlayStation oyunu değil. Oyuncuların nasıl hissettiğine bakıyoruz. Immobile'yi oynatmamaya karar verdim. Arkasında bir fikir vardı. Sonuç iyi değildi, bu da benim sorumluluğum. Rafa Silva'yı da dinlendirmek için çıkardım çünkü bir sonraki maçı düşünmeliyiz" diyerek sözlerini noktaladı.