Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer: 'Son gol hayal kırıklığı oldu'

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar Donetsk karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyetten dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, konuk ettiği Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 4-2 kaybetti. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Son gol hayal kırıklığı oldu"

Zor bir maç olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Solskjaer, "Hayal kırklığına uğradık. En çok üzüldüğüm nokta yediğimiz 4 gol. Daha iyi savunmalıydık. İyi fırsatlar oluşturduk. Maçın sonuna doğru ivmeyi de yakaladık ama uzatma dakikalarının verildiği sürede maç durdu. Maç durunca son 5 dakikaya iyi gidemedik. İkinci maç için zor bir skor. Son golü yememeliydik. Son gol hayal kırıklığı oldu" ifadelerini kullandı.

"Yediğimiz son gol suratımıza atılmış bir yumruk gibiydi"

Norveçli teknik adam, bugün defansif açıdan kötü bir performans sergilediklerine dikkat çekerek, "Takım içinde atmosfer gayet iyi. Oyuncular birbirlerine destek oluyor. Bugün seviyesi yüksek bir takıma karşı oynadık. Shakhtar uzun süredir Brezilya'dan genç yetenekler getiriyor. İyi de bir hocaları var. Bir daha maç da zor olacak. Kolay olmayacak ama inancımız var. İlk golü atmak zorundayız. Bugün defansımız çok kötüydü. Basit goller yedik. Ama bugünkü hataların sezon başı kamp ile alakası yok. Önemli anlarda konsantrasyon kaybı yaşadık. Rakibimiz de yüksek seviyede futbol oynadı. Yediğimiz son gol suratımıza atılmış bir yumruk gibiydi. Bugün zayıf ve kötü bir savunma yaptık" şeklinde konuştu.

"Daha kötü performanslarımız da oldu"

Gedson Fernandes'in maça sol kanatta başlamasıyla alakalı gelen bir soruyu siyah-beyazlı teknik adam, "Gedson orta sahada daha iyiydi. Bizimle sadece iki gün idman yaptı. Onu bu şekilde hazır hale getirmeye çalıştık. Orta sahada Demir Ege ve Orkun tercihini kullandım. Rakibin kenarları etkili olduğu için daha dinamik bir savunma yapmayı düşündük. Üçüncü gol geliyorum dedi. Rakibimiz topu döndürdü, biz de izledik. Gerekli kaymayı yapamadık. Kartal'ı da orada yalnız bıraktık. Kötü bir sonuç 4-2 kaybetmek. Daha kötü performanslarımız da oldu. Umarım önümüzdeki maçta ilk golü atacağız ve iyi bir oyun sergileyeceğiz. Çok kolay goller yedik. İyi şansalar yakaladık. Rakipten daha fazla goller atabilirdik. Daha iyi savunma yapmalıyız. Futbol, fırsatları değerlendiren ve değerlendiremeyenlerin farkını gösteren bir oyundur" dedi.

Son olarak Beşiktaş taraftarına da seslenen Solkjaer, "Daha iyi bir Beşiktaş görecekler haftaya. Sezon boyunca da daha iyi Beşiktaş görecekler. Her maç iyiye giden Beşiktaş olacak. Beraber oynama alışkanlığı olmayan oyuncularımız var. Onları birbirine entegre etmemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL