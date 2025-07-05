Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'den Transfer ve Kamp Açıklamaları

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Şu an ben takıma baktığım zaman herkesin gözünde ruhunda o enerjiyi ve hırsı görüyorum. Çok iyi durumdayız. Kulüp hırslı. İyi durumdayız. Şu an iyi oyuncular, ilginç oyuncular transfer ediyoruz ve kiralıktan dönen oyuncularımızı da görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Hazırlık kampı çalışmaları için Avusturya'ya giden Beşiktaş'ta antrenman öncesi Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

Solskjaer yaptığı konuşmasında, "Kamp için sabırsızlanıyorum. Çünkü sezon ortası geldiğiniz zaman işler biraz daha zor olur. Çünkü takım sizin değildir ama sezon başında kampla başlayınca takım sizin kurduğunuz takım olur. Sizin tercih ettiğiniz şeyler olur. Sizin mantaliteniz ve düşünce yapınız prensipleriniz devreye girer. Şu an ben takıma baktığım zaman herkesin gözünde ruhunda o enerjiyi ve hırsı görüyorum. Çok iyi durumdayız. Kulüp hırslı. İyi durumdayız. Şu an iyi oyuncular, ilginç oyuncular transfer ediyoruz ve kiralıktan dönen oyuncularımızı da görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Çok sıkı bir şekilde çalıştıklarının altını çizen 52 yaşındaki teknik direktör, "Çok mutluyum yeni aldığımız oyunculardan ve kiralıktan dönenlerden de umutluyum. Yeni gelenleri ve kiralıktan dönenleri birbirine entegre etme sürecindeyiz şu an. Takıma hepsini kazandırma sürecindeyiz. Çok sıkı ve yoğun çalışacağız. Başarılı geçecek bir sezonun temellerini burada sıkı çalışarak oluşturacağız" açıklamasında bulundu.

Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maç hakkında ise Norveçli teknik direktör, "Mücadeleci bir maç olacak. Shakhtar Donetsk ile iyi bir meydan okuma olacak. Arda Turan'ı tanıyoruz. Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü. Zor bir maç olacak. İyi bir şekilde hazırlanacağız tabi ki. Bizim asıl odağımız tabi ki Shakhtar'a karşı iyi oynamak ama burada bütün sezonun hazırlığını çok iyi yapacağız" dedi.

Avusturya'da kendilerini yalnız bırakmayan taraftara antrenman öncesi imza veren Ole Gunnar Solskjaer, "Taraftarlarımız da burada. Takımı destekliyor hepsi. Bu sezon hepsinin inancı tam olmalı. Her yeni sezon yeni bir başlangıçtır" diyerek sözlerini noktaladı.