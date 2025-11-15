Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Olay bugünün olayı değil. İdare etmedi diyorsanız şu anda hiçbir oyuncuyu idare etmediğim kadar, Rafa'yı idare ettim." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor