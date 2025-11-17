Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Anjiyo Oldu
Beşiktaş, teknik direktörü Sergen Yalçın'ın bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiğini duyurdu. Kulüp, Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
BEŞİKTAŞ, teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu sabah anjiyo operasyonu geçirdiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor