Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten transfer açıklaması Açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, transferde savunmaya, orta sahaya ve forvete takviye yapmak istediklerini söyledi.

Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyen ve toplantıya kurmaylarıyla birlikte gelen Şenol Güneş, takımın yeni yardımcı antrenörü Burak Yılmaz'a başarılar diledi.

Toplantıda konuşan Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in yanında antrenörlüğe başladığı için şanslı olduğunu belirterek, "Futbol hayatımda olduğu gibi antrenörlük hayatımda da Şenol hocamın yanında olmak benim için gurur ve şans. Beşiktaş için buradayım. Beşiktaş'ın başarısına en ufak bir katkım olursa ne mutlu bana." açıklamasını yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını ve 9 Temmuz'da kampa gideceklerini hatırlatan Güneş, "21 Temmuz'a kadar kamptayız. Üç hazırlık maçı yapacağız. 27 Temmuz'da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçımızı oynayacağız. Önümüzde 3 kulvar var. İlk maçımız UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olacak. Üç kulvarda da en iyisini yapmaya çalışacağız. Beşiktaş'ın adı şampiyonluk için yeter. Bize düşen çok çalışmak." diye konuştu.

Açıklamalarında transfere de değinen deneyimli teknik adam, şöyle devam etti:

"Transfer teknik ve ekonomik bir olaydır, biraz zaman alabilir. Elimizde bir kadro var, mukavelesi biten isimler vardı. Tayfur Bingöl takımına döndü, Redmond'la da görüşmeler olumlu şekilde ilerliyor. Mutlaka stoper alacağız. Orta sahaya defansif ve ileri yönlü oyuncular arıyoruz. Hücumda açık ve forvet arayışlarımız var. Sağ stoper, defansif ve ofansif orta saha ile açık forvet istiyoruz. Sol bek için de duruma göre bakacağız. En acil olan sağ stoper.

Colley ve Saiss, bizim için çok önemli isimler. Saiss'in orada oynaması avantaj ama Tayyip'in sakatlığı sonrasında buraya ihtiyaç gerekiyor. Ghezzal dün takıma katıldı, durumu iyi görünüyor. Redmond'ın durumu olumlu olursa, Redmond, Ghezzal, Aboubakar ve Cenk hücumdaki isimler olacak. İdeal olarak bir açık forvet düşünüyoruz ve bunu yönetimle görüşüyoruz. Geçen seneki transferleri daha da yukarıya çıkarabilmek için güçlü transferler yapmak istiyoruz."

"Geçen sezonun sonunda geldiğimiz nokta bir bitiş değil başlangıç"

Lig yarışında camialar kadar federasyonun önemli olduğunu ve bütün takımların güvendiği bir kurum olmasının gerektiğini ifade eden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yaşanacak sorunlar karşısında çözümlerin de olacağını vurguladı.

Takım olarak güvenli ve cesaretli olacaklarının altını çizen Güneş, şunları kaydetti:

"Oynadığımız oyunun öne çıkacağını düşünüyorum. Geçen sezonun sonunda geldiğimiz nokta bir bitiş değil başlangıçtı. Bunun üstüne koymak istiyoruz. Zor bir sezon olacak. Geçen sezon deprem, milli maçlar, seçim derken yoğun bir süreç oldu. Takım sayısı 20 olacak, bu da 38 maç demektir. Avrupa ve Türkiye Kupası maçlarıyla en az 50 maç diyebiliriz. Oynadığımız oyundan taraftar da oyuncular da keyif alsın istiyoruz. Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle yenmeye çalışacağız. Küfrün ve şiddetin olmadığı bir ligi hep beraber hayata geçirmek istiyoruz. MHK, Tahkim kurumsal kimlikleriyle kararlar versin istiyoruz. Beyaz sayfa açmaya evet diyoruz ama silgiyi de bitirmeyelim. Beyaz sayfa diye sürekli yazıp çizersek ve silgi biterse, o iş biter."

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki hedefleri hakkında da konuşan Güneş, şunları söyledi:

"Biz Şampiyonlar Ligi de olsa, Süper Lig de olsa her takımı yenmek için sahaya çıkacağız. Şu anda hazırlık döneminde tam kadro değiliz. Aksamalarımızı, hatalarımızı hoşgörüyle karşılarım ama 27 Temmuz'dan itibaren her turu geçmek istiyoruz. Hedefimiz, gidebileceğimiz kadar gitmek. Bu kupada gruplardan çıkan takımlarımız oldu. Bazı takımlara zorluk çıkardılar ama sonra kolay elendiler. Biz ilk maçta turu geçelim, sonrasına bakacağız. Rakipleri takip ediyoruz. Ama sadece sonuç üzerinden işimizi unutmamalıyız.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mutlaka finale gitmemiz lazım dersek sıkıntılar doğabilir. Abartılı övgüler ya da abartılı eleştiriler doğru değildir. Kadromuza ve oyuncularımıza güveniyoruz. Geçen seneki oyun bize yetmez, üstüne koyarak gitmeliyiz. Geçen sene çok kolay şekilde kupadan elendik. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kupayı mı alırız, yarı final mi oynarız bilmiyorum ama elensek bile hayallerimizin bitmemesi gerekiyor. Zaman zaman sürprizlerin olmaması için çok çalışmalıyız."

"İsmi geçen oyunculardan Halil Dervişoğlu tercihimdir"

Türkiye'de transfer süresinin uzun olduğuna dikkati çeken ve bunu doğru bulmadığını belirten Şenol Güneş, bu sürenin lig başlayınca bitmesi gerektiğini ifade etti.

Zaman zaman görüştükleri oyuncunun lig başladığında kendilerine karşı rakip olduğunu, yönetimlerin de böyle durumlarda geri adım atabildiğini dile getiren deneyimli teknik adam, şöyle devam etti:

"Biz son bir fırsat transferi olarak bu dönemi Avrupa'dan bir hafta geç bitiriyoruz. Yeni alternatifler ortaya çıkıyor. Transferi baskı unsuru olarak kullanmak istemiyorum ama bunun zamanının daraltılması gerekiyor. Şu anda bizim acil sağ stoper, orta saha ve açık forvet almamız gerekiyor. Bu 3'ünü aldıktan sonrasına bakarız. Biz kadroyu 18 ideal ve aday oyunculardan oluşturmak istiyoruz. Geçen seneden bir kadromuz var. İhtiyaçlar belli. Devre arasında 4 transfer yaptık, şu anda işimiz daha kolay oldu. Orta sahada Amir, Salih, Gedson, Necip, Kerem var. Defansif yönü daha fazla olan bir oyuncu isterim. Bir de ofansif yönü iyi olan oyuncuyla anlaşırsak memnun olurum.

6-8 oynayabilecek ve 8-10 oynayabilecek oyuncular arıyoruz. Saiss benim için vazgeçilecek bir oyuncu değil. Bir sene daha mukavelesi var. Gitmek istiyor, dediler. Bütün oyuncular iyi oynadığında kulüp bulup giderler. Saiss'in bizimle şampiyon olup öyle gitmesini isterim. Elimde iyi bir oyuncu varken neden başka oyuncu alayım, Saiss gibi oyuncuyu hangi kulüp bırakır? İsmi geçen oyunculardan Halil Dervişoğlu tercihimdir. Ekonomik koşullar uygunsa, çıkış yapmak isteyen bir oyuncu olduğu için uygun görüyorum. Aboubakar'ı, Cenk'i, Ghezzal'ı ve Redmond'ı zorlayacak bir adam alacağız."

Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson Fernandes üçlüsünden geçen sezon memnun kaldığının altını çizen Şenol Güneş, bu oyunculardan herhangi birinin yokluğunda sahaya sürebileceği bir orta saha istediğini yineledi.

"İyi bir oyuncu alırsam ve Muleka oynamayacaksa, o zaman bırakırız"

Jackson Muleka ile ilgili soruyu da yanıtlayan Güneş, şu açıklamayı yaptı:

"Muleka şu anda gayet iyi çalışıyor. Kendisiyle ilgili rapor verip vermeyeceğimi zaman gösterecek. Bu konuyla ilgili acelem yok. İyi bir oyuncu alırsam ve Muleka oynamayacaksa, o zaman bırakırız. Teknik olarak benim, ekonomik olarak kulübün ihtiyacını giderecekse gidebilir. Bunun yanında Afrika Uluslar Kupası'nı çok düşünüyoruz. Bu konu transferde bazı oyuncularla ilgili düşüncelerimizi değiştirdi. Masuaku, Saiss, Colley, Aboubakar, Ghezzal turnuvaya gidebilir. Elimizde bu isimler var, bir de görüştüklerimiz arasında Afrikalı oyuncular da var. Milli takımlara çağrılmayan oyuncular var ama biz alırsak çağrılabilir. Bu nedenle kararsız kaldığımız noktalar oluyor."

Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş arasında problem olduğu iddiaları hakkında konuşan Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Farklı düşünmemiz birbirimizi yok etmemizi gerektirmez. Biz Beşiktaş olarak işimizi iyi yaparsak, federasyon ve Türk futboluna ne zararı olabilir. Haksızlık yapılmasın istiyoruz. Geçen sene anlatılamayan, hala da anlaşılamayan konuya açıklama istiyoruz. Bu sene takımlar nerede antrenman yapıyor? Hatayspor ve Gaziantep FK, Riva'da çalışıyor. Geçen sene de yaparlardı. Biz bunu söylerken sistemin çökmemesi için söylüyoruz. Bir yakınımızı kaybettiğimiz zaman 15 gün matem tutup sonrasında kararlar alıyoruz. Yöneticiler karar almalıdır ve bu güvenilir olmalıdır. Bazen infialle kontrolü kaybeden olabilir, buna siz izin vermeyin. Konumuz federasyon değil, burada hukukçular var. Ama yanlış karar alınmasın. Hakemlerimiz iyi ama bu kadar kafa karışıklığına sebep verilirse bu iş gider. Ben konuşarak bir şey kazanıyorsam, bu senin yanlışın."