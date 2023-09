Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Rakip daha istekliydi

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme mücadelesinde konuk olduğu Yukatel Adana Demirspor'a 4-2 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, rakibin galibiyet için daha istekli bir performans ortaya koyduğunu kaydetti.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları kötü sonuç nedeniyle üzgün ve kızgın olduğunu vurgularken, "Çünkü 4 gollü bir mağlubiyet, gol atsak bile bizim adımıza utanç verici." dedi.

"Oyunun ilk 20-25 dakikalık bölümünde hücuma çıkarken kaptırdığımız topta rakibi karşılamadan, uzaktan yediğimiz 2 gol var." ifadelerini kullanan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gol olabilir ama her ne olursa olsun, oyun disiplininden kopmadan, daha etkili ataklarla rakibe karşılık verebilirdik. Gol de bulabilirdik. Rakibin direnci arttı. Onların da tabii çekinceleri vardı ama motivasyonları daha üst seviyeye çıktı. Hücum etmemize, pozisyonlar bulmamıza rağmen golü atamadık. Rakibin kontra çıkışlarına cevap veremedik. Çünkü cevap vermek için daha agresif oynamak gerekiyordu. Rakip bizden daha fazla istediği için maçı kazandı. Bizim için kötü bir akşam oldu."

"Bu şekilde bir sonucu kabul etmem mümkün değil"

Şenol Güneş, devre arasında yaptığı değişikliklere ilişkin soru üzerine, iki deplasman maçında çok yumuşak kaldıklarını belirtti.

İkinci yarıda neticenin değiştirilebileceğini aktaran Güneş, şunları kaydetti:

"Üçüncü gol de ne kadar dikkatsiz, dağınık olduğumuzu gösteren bir tablo. Duran topta yemediğimiz golleri, iki maçta kalemizde gördük. Benzer hataları yaptık. Aynı oyuncuyla aynı pozisyonda hata yaptık. Rakibin savunmada kalıp gelmediği pozisyonda korner verdik. Yani oyunumuzdaki dikkatsizliğimiz, yediğimiz ilk 2 gol sonrasını da etkiledi. Ne olursa olsun bu şekilde bir sonucu kabul etmem mümkün değil. Oyunumuzun karşılığı sonuçta mağlubiyet ama utanç verici de bir durum ortaya çıktı. Çünkü rakip daha kontrollü oynamaya, kontratağa çıkmaya çalışırken, buna izin vermememiz gerektiğini hep konuşmuştuk. Maalesef onu yapamadık. Oyunculara da söylenecek bir şey yok. Elinden geleni yaptı mı, yeterli mi? Onu değerlendiririz, değerlendireceğiz. Ona göre kararlar alacağım. Şunu da söyleyeyim; beklentim, tercihlerim düşündüğüm gibi çıkmadı."

Taraftarların tepkisi

Siyah-beyazlı taraftarların yönetime yönelik tepkisi hatırlatılan Güneş, "Yönetimle ilgili bir konu yok. Yönetimin şu anda oyuncularla ilgili bir sorunu yok. Transfer yapılmış, bitirilmiş. Bu tip konuşmalar, bu tür davranışlar sadece takıma, kulübe zarar verir." şeklinde konuştu.

"Şimdi yönetim istifa edecek de ne olacak?" diyen Güneş, "Yönetim istifa ettiği zaman kongreye gidilecek, yeni bir yönetim gelecek. Yani şu anda eldeki oyuncularla ne yapacağımızı düşüneceğiz. Diğer konulara benim girmem doğru değil. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, oyuncuların yönetimden beklediği bir şey yok. Çünkü her şey gereğinden fazla yapılıyor. Herkes, çalışanlar, yönetim, her türlü gayreti gösteriyor. Bütün şey sahada benim ve oyuncular üzerinde. Sorumluluk da benim üzerimde. Yani yönetimle ilgili bir konu olacağını düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Pes etmek yok"

Güneş, Beşiktaş'ın hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, "Geride kalan 6 maçta kaybedilen 8 puan bizim için doğru değil ama bu her zaman olabilecek bir şey. Seri yapmak gerekiyor. Biz seri yapmak için sahaya çıktık. Şimdi önümüzdeki maçlar var. Böyle, 'Yarışlar bitti, her şey bitti, yönetim gitti, hoca gitti, oyuncu gitti, lig bitti' gibi şeyler, işin kötü olmasını körükler. Tam tersine buradan ayağa nasıl kalkacağımızla ilgili çalışacağız. Pes etmek yok." açıklamasını yaptı.

Oyuncularının gelecek süreçte çok daha iyi oynayacağını belirten Güneş, "Çok daha iyi oynamak da zorundalar. Oynamadıkları zaman, zararı artık onlar ve ben çekeceğim. Yönetimle ilgili değil bu. Camiayla da ilgili değil. Çünkü camia da sahaya geliyor, destek oluyor. Taraftar her zaman yanımızda. Oyuncuların ve bizim hiçbir sorunumuz yok. Sadece en iyi futbolu oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Güneş, kaleci Mert Günok'un yediği gollerde hatası olup olmadığıyla ilgili soru üzerine ise "Gol yendikten sonra santrforda da orta sahada da kalecide de hata var. Bende de var. Herkeste var. Tercihlerim buysa, yediğimiz gol de hata. Yani hatayı birine mal edip işin içinden çıkamayız. Futbol hatalar oyunu. O hata yapmışsa, biz daha erken goller atıp maçı yine alabilirdik." yanıtını verdi.