Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, MKE Ankaragücü maçında takımında 6 değişiklik yaptı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlılar, eksiklerine rağmen deplasmandan galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Rıza Çalımbay, hafta içi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge'e 5-0 yenildikleri maçtaki 11'inin büyük bir bölümünü değiştirdi.

Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Cenk Tosun, Chamberlain ve Rebic'in yerine Mert Günok, Necip Uysal, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes ile Muleka, ilk 11'de maça başladı.

Umut Meraş, Süper Lig'de ilk kez

Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş, bu sezon Süper Lig'de ilk kez forma giydi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4 maçta forma giyen Umut, Rıza Çalımbay'dan formayı aldı ve bu sezon ilk defa ligde şans buldu.

Beşiktaş'ta 7 eksik

Beşiktaş, başkent deplasmanına 7 futbolcusundan yoksun çıktı.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Arthur Masuaku, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Valentin Rosier, Jean Onana, Eric Bailly ve Tayfur Bingöl, MKE Ankaragücü karşısında forma giyemedi.

MKE Ankaragücü'nde tek değişiklik

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçının 11'inde zorunlu bir değişiklik yaptı.

Sarı kart cezalısı Uros Radakovic'in yerine sarı-lacivertlilerin savunmasında Mert Çetin forma giydi.

Beşiktaş taraftarı uzun yıllar sonra MKE Ankaragücü deplasmanında

Beşiktaş taraftarı, deplasman tribünü yasağının kalkmasıyla ilk kez Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü maçı izledi.

Son olarak yıkılan 19 Mayıs Stadı'nda takımını MKE Ankaragücü deplasmanında destekleyen siyah-beyazlı taraftarlar, uzun yıllar sonra konuk takım tribünündeki yerini aldı.

Beşiktaşlı taraftarlar, stada toplu olarak otobüslerle geldi. Otobüslerin stada gelişi sırasında iki taraftar grubu arasında ufak atışmalar olsa da büyük bir olay meydana gelmedi.

Eryaman kapalı gişe

Başkent ekibinin taraftarları, Eryaman Stadı'ndaki maça büyük ilgi gösterdi.

Biletler günler öncesinden tükenirken, stadın tamamı doldu.

Filistin'e destek

MKE Ankaragücü taraftarı, karşılaşma öncesi İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek, dev bir Filistin bayrağı açtı.

Maraton Tribünü'nde dev Türk bayrağı ve Filistin bayrağı açan taraftarlar, Filistin halkına destek verdi.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig MKE Ankaragücü Rıza Çalımbay Beşiktaş Maç Teknik Direktör Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TÜRK İŞ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ 2024: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? Asgari ücret 16000 mi, 17000 mi oldu? 4 Aralık OKULLAR TATİL Mİ? Yarın (4 Aralık Pazartesi) hangi illerde okullar tatil, hangi şehirlerde okul yok? Yargı YENİ BÖLÜM (74. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (157. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (10. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (3 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 3 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mersin Akdeniz hangi parti? Mersin Akdeniz belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı seçildi? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şükrü Sözen kimdir? Şükrü Sözen kaç yaşında, nereli? Şükrü Sözen hayatı ve biyografisi! Asgari ücrete bir zam mı yapılacak? Bu yıl asgari ücrete tek zam mı olacak, neden? Alina Boz hangi dizilerde oynadı? Alina Boz kimdir, hangi yapımlarda yer aldı? Ölümlü Dünya 2 çıktı mı? Ölümlü Dünya 2 yayınlandı mı, nerede çıktı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title