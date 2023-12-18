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Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın görev süresi uzatıldı

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Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın görev süresinin 27 Aralık Çarşamba gününe kadar uzatıldığını duyurdu. Önceki yönetim kurulunun sözleşme gereği planlanan görüşmelerin 27 Aralık'ta yapılacağı belirtildi.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, teknik direktör Rıza Çalımbay'la sözleşmesi ile ilgili görüşmeyi 27 Aralık Çarşamba günü yapacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile önceki yönetim kurulunun yapmış olduğu sözleşme uyarınca 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeler, 27 Aralık Çarşamba günü yapılacak olup kamuoyuna bilgi verilecektir." denildi.

Kaynak: AA / Spor

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