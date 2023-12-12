Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan Halil Umut Meler'e geçmiş olsun mesajı

Güncelleme:
Abone Ol

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e, Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan geçmiş olsun mesajı geldi.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e, Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan geçmiş olsun mesajı geldi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü'nün, evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulundu. Meler, olayın ardından Ankara'da hastaneye kaldırıldı ve geceyi tedavi altında geçirdi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda yaşanan olay sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da konuyla ilgili kınama mesajı yayımladı. Açıklamada, "Sporun ruhuna aykırı olan her türlü şiddeti kınıyorum! Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" cümlelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Halil Umut Meler Rıza Çalımbay Ankaragücü Beşiktaş Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Süresiz erteleme ne demek? Süresiz erteleme kaç hafta sürer? Süper Lig maçları ertelendi mi? TFF 1. 2. 3. Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta maç yok mu? Ankaragücü küme düşürülecek mi? 12 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 12 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title