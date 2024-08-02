Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: 'Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız'

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Turkcell Süper Kupa'da yarın oynayacakları Galatasaray maçına iyi hazırlandıklarını ve kupayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Turkcell Süper Kupa'da yarın oynayacakları Galatasaray maçına iyi hazırlandıklarını ve kupayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Turkcell Süper Kupa'da geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, yarın saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka öncesi maçın oynanacağı statta düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, "Türkiye'de benim ilk rekabetçi maçım olacak. Hem ülkede hem kulüpte iyi karşılandım. Büyük bir maç oynayacağız. İki takım da hak ederek burada bulunuyorlar. Hem antrenör olarak hem futbolcu olarak bu maçları oynamayı her zaman istersiniz. Bu duygudan da hiç sıkılmazsınız. Biz de iyi hazırlandık. Rakibe saygı duyuyoruz. Taraftarımızın desteğiyle yarın iyi bir maç oynayacağız ve kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Yine bir zafer kazanmak istiyorum"

Her iki takım için de çok rekabetçi bir maç olacağını yineleyen Hollandalı çalıştırıcı, "Biz de bunun parçasıyız. Tamamen zafer kazanma konusu. Benim 20'den fazla zaferim var. Yine bir zafer kazanmak istiyorum. Taraftara vermemiz gereken şeyler var. En üst seviyede futbol oynadığınız zaman kazandığınız şey, kupa ve zaferler oluyor" şeklinde konuştu.

Van Bronckhorst, müsabakanın uzama ihtimaline hazırlıklı olduklarını ve karşılaşma içinde değişiklikleri de bunu düşünerek gerçekleştireceklerini aktardı.

"Bu ziyaret bizi mutlu etti ve özgüven verdi"

Bugün sabah saatlerinde yapılan idmanı Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaret ettiğinin hatırlatılması üzerine Giovanni van Bronckhorst, "Bu ziyaret yarın özelinde ve yeni sezon için bize şans, başarılar dilemek için geldiler. Kulübün birlikteliği adına önemli bir ziyaretti. Oyuncularımız da sezonu sabırsız şekilde bekliyor. Yarın bizim için bir kupa maçı. Bu ziyaret bizi mutlu etti ve özgüven verdi. Ben, ekibim ve oyuncularımız sahada en iyi performansı göstermek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

"4 takımlı bir organizasyon fikrine katılıyorum"

49 yaşındaki teknik adam, önümüzdeki sezondan itibaren Süper Kupa'nın 4'lü final şeklinde yapılacak olmasını olumlu karşıladığını dile getirdi. Van Bronckhorst, "4 takımlı bir organizasyon fikrine katılıyorum. Sezon içerisinde oynama konusu daha iyi olur. Önümüzdeki sene de bu kupaya katılırsak iyi bir sezon geçirmişiz demek. İtalya ve İspanya'da uygulanıyor. Sezon içerisinde uygulanmasının daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

"Büyük resme bakmak lazım"

Yarın bir kupa kazanma fırsatını elinde bulundurduklarını ancak yeni sezonun ilk maçına da hazır olmaları gerektiğini vurgulayan başarılı teknik direktör, "Derbi olması da özel. Bu derbi maçları çok oynadım. Hepsi özel maçlar. Süper Kupa finali de özel. Kazansak da kaybetsek de beraberinde gelen duyguları yaşayacağız. Ama büyük resme bakmak lazım. Önümüzdeki sezona bakmak lazım. 36 maç oynayacağız. Ama ne taraftan bakarsak bakalım sezonun ilk maçına hazır olmamız gerekiyor" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Giovanni Van Bronckhorst Galatasaray Süper Kupa Turkcell Beşiktaş Van Futbol Spor Güncel Haberler

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

Bakmadan Geçme

3 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! 3 Ağustos terazi, kova, ikizler burcu burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! YKS tercihleri uzatıldı mı? YKS tercihleri için son gün ne zaman? VPN ile Instagram'a girmek suç mu? VPN yasak mı, suç mu, cezası nedir? Hedefim Sensin filmi nerede, hangi yıl çekildi? Hedefim Sensin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gece ve Gündüz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gece ve Gündüz filmi ne zaman, nerede çekildi? Gece ve Gündüz filmi gerçek mi? Galatasaray- Beşiktaş kaçıncı maçına çıkacak? Galatasaray ve Beşiktaş Süper Kupa'da kaçıncı maçına çıkmış olacak? Gerçeğe Çağrı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gerçeğe Çağrı filmi ne zaman, nerede çekildi? Gerçeğe Çağrı filmi gerçek mi? Az önce deprem mi oldu? 2 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 2 Ağustos Cuma Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? SÜPER KUPA MAÇI CANLI İZLE || Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Instagram niye kapatıldı, neden engellendi? 2 Ağustos bugün Instagram'a neden erişim engeli getirildi? Ejder Kılıcı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ejder Kılıcı filmi ne zaman, nerede çekildi? Ejder Kılıcı filmi gerçek mi? BTK Instagram erişim engeli nedir? BTK neden Instagram'a erişim engeli getirdi? Katalog suçlar neler, cezası ne? Instagram katalog suçları ne demek? Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı ne demek? Instagram Türkiye'ye neden kapatıldı?
Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title