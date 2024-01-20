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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos Taraftarlardan Özür Diledi

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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Pendikspor maçının ardından agresifliklerini sahaya yansıtamadıkları için taraftarlardan özür diledi ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirtti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Pendikspor maçının ardından gerekli agresifliği sahaya yansıtamadıkları için taraftarlardan özür dileyerek, "Tüm sorumluluk bana ait" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "Öncelikle Pendikspor'u aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Aslında ilk yarının skoru adil değildi. Çok erken bir gol yedik. Ardından fırsatlar yakaladık ama golü atamadık. Karşılaşmanın ilk yarısında üstün oynayan taraf bizdik fakat skor üretemedik. İkinci yarı beraberliği yakalayarak sonrasında skoru lehimize çevirmek istedik. Fakat sonuç istediğimiz gibi olmadı. Tüm sorumluluk bana ait. İdmanda bu oyuncuları ben çalıştırdım ve tüm taktiği ben verdim. Kafamızı dik tutup önümüzdeki maçlarımıza odaklanacağız. Biz Beşiktaş'ız böyle bir mağlubiyet almamamız gerekiyor farkındayız. Oyuncularım ile konuşup toparlanacağız ve bu gidişata son vereceğiz" diye konuştu.

"Agresifliğimizi sahaya yansıtamadık"

Transfer konusunda yönetim ile sürekli iletişim halinde olduklarını dile getiren Santos, "Önemli oyuncularımız sakat ve bizimle değil. Yönetim ile bu konuyu konuşuyoruz ve bir sonuç alacağız. Ama eksiklerimiz olmasına rağmen son maçlarda iyi performans sergiledik. Bu maç agresifliğimizi sahaya yansıtamadık. Pendikspor karşısında bunları neden uygulayamadığımızı konuşmalıyız. Eksiğimizi kendi içimizde bulmak zorundayız. Birkaç maçtır devam eden performansımızı daha da ileriye nasıl götürebiliriz? İlk olarak bunu çözeceğiz" açıklamalarında bulundu.

"Her zaman rakiplerden daha çok mücadele etmeliyiz"

Kendisinden önce de var olan takım içi sorunları çözüme kavuşturacağını söyleyen Portekizli teknik adam, "Beşiktaş'ın önceden gelen sorunu defansif organizasyonlarda yaşadığı sıkıntı. Ofansif olarak da sorun yaşadığımız anlar da oluyor tabii ki. Ama defansif olarak kolektif ve bireysel olarak fazla hata yapıyoruz. Bireysel oyuncu performansından daha önemlisi Beşiktaş forması giyen oyuncuların sahada rahat oynayamayacağını bilmek zorunda oldukları. Beşiktaş formasını giyen oyuncular sahada her zaman daha agresif ve istekli oynaması gerekiyor. Biz rakiplerden her zaman daha çok mücadele etmeliyiz. Çünkü Beşiktaşlılık bunu gerektirir. Beşiktaşlılığa bu yakışır" şeklinde konuştu.

"Taraftarımızdan da sonuçtan dolayı özür diliyorum"

Alınan mağlubiyetten ötürü taraftardan özür dileyen Santos, "Taraftarımızdan da sonuçtan dolayı özür diliyorum. Kaybetmek her zaman kötüdür. Ben şu an utanç duyuyorum. Kimin geleceği, gideceği konusundan daha da önemli olan oyunumuzu nasıl düzelteceğimiz. Önümüzde Adana Demirspor müsabakası var. Oyuncularım o maça başları dik olarak çıkacaklar ve galibiyet için ellerinden geleni yapacaklar. Bu durumda pozitif düşünmek çok zor. Ama ben ve oyuncularım böyle bir skor ile bir daha karşılaşmamamız gerektiğinin bilincindeyiz. Beşiktaş inişli çıkışlı bir performans sergileyemez. Bu durumu çözecek olan ben ve oyuncularım. Onlardan ricam bizi desteklemeye devam etsinler. Kötü bir durum içinde olduğumuzun farkındayım. Ben ve oyuncularım sahada her şeylerini vermelerini sağlayacağım. Sinirli olduklarını biliyorum. Kötü bir mağlubiyet aldık ve haklılar. Son iki maçı aldığımız için nasıl ligin en iyi takımı olmadıysak, bu maçı kaybettiğimiz için de kötü takım olmadık" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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