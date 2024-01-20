Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: 4-0 yenilgi utanç verici

Güncelleme:
Abone Ol

Beşiktaş'ın Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0 yenilmesi üzerine teknik direktör Fernando Santos, mağlubiyetin utanç verici olduğunu söyledi. Santos, takımın hatalarından ders çıkarılması gerektiğini vurgulayarak taraftardan özür diledi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, yaşadıkları farklı mağlubiyetin utanç verici olduğunu söyledi.

Portekizli teknik adam, Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aldıkları galibiyetten dolayı Pendikspor'u tebrik eden Santos, "İlk yarının skoru adil değildi. Golden sonra iyi bir reaksiyon gösterdik, fırsatlar yakaladık ancak golü atamadık. Üstün olan taraf bizdik. İkinci yarıya bir değişiklikle başladık. Demir Ege'nin sarı kartı vardı ve onu çıkardık. Beklediğimiz gibi olmadı, 4-0 mağlup olduk. Mağlubiyetin sorumluluğu bana ait. 4-0 kaybetmek utanç verici bir durumdur. Ben şu an utanç duyuyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Onların desteğiyle Adana Demirspor maçında iyi bir galibiyet alacağız." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları hatalardan ders çıkarmaları gerektiğinin altını çizen Fernando Santos, "Başımızı dik tutmalıyız. 23 Ocak Salı günü Adana Demirspor ile çok önemli bir maçımız var. Özeleştiri de yapmak zorundayız. Bu tür sonuçlar almamamız gerekiyor. Defansif ve ofansif organizasyonları iyi yapamadık." şeklinde görüş belirtti.

"Beşiktaş forması giyen oyuncular, rakibini asla rahat oynatamaz" diyen deneyimli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Önemli oyuncularımız bizimle değil. Transfere yönetim çözüm bulacak. Bu oyuncular son maçlarda iyi bir performans gösteriyorlardı ama bu müsabakada istediklerimizi yapamadık. Rakipten hep daha fazla koşmak ve savaşmak zorundayız. Bunlar olmazsa benim için hiçbir şeyin anlamı olmaz ve takım maç kazanamaz. Kolektif olarak daha çok savaşmamız gerekiyor. Böyle bir sonuç bir daha yaşanamaz. Beşiktaş inişli-çıkışlı bir grafik sergileyemez. Bunu değiştirmek zorundayız. En büyük sorun defansif organizasyon. Bu maçta da çok kötüydük."

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Fernando Santos Pendikspor Beşiktaş Teknik Direktör Maç Sonucu Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor yağmur hangi yıl yarıştı? Survivor yağmur hangi sezonda, senede yarıştı? Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? ADANA DEMİRSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Adana Demirspor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? PENDİKSPOR – BEŞİKTAŞ CANLI: Pendikspor – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Pendikspor Beşiktaş canlı yayın linki! Adana Demirspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adana Demirspor - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Pendikspor - Beşiktaş maç kadrosu! Pendikspor - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Pendikspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir? Kocaelispor - Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kocaelispor - Eyüpspor maçı nereden izlenir? Beşiktaş - Tofaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Tofaş Basket maçı! Arda Güler Almeria maçında oynayacak mı? Arda Güler kadroda var mı, oynuyor mu? Köln - Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta? Köln - Dortmund maçı nereden izlenir? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 15 tatil ayın kaçında, hangi gün bitiyor? Sömestr tatili ne zaman sona eriyor? 15 tatil uzatıldı mı? Yarıyıl tatili bir ay mı oldu, kaç gün oldu? Sömestr tatili 15 gün mü, 30 gün mü? BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Ocak: Bu hafta BİM'de neler var?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title