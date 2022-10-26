Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırdı Spor Haberleri Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrıldığını duyurdu. Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrıldığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunun ikinci yarısından bu yana futbol A takımımızın teknik direktörlüğünü yapan Valerien Ismael ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valerien Ismael'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi. Süper Lig'in geride kalan 11 haftasında topladığı 19 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirilmesi bekleniyor. Deneyimli teknik adam, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında siyah-beyazlı ekibin başında lig şampiyonluğu yaşamıştı. Sizce #ŞenolGüneş, lider #Fenerbahçe 'nin 4 puan gerisindeki #Beşiktaş 'ı şampiyon yapabilir mi? — Haberler.com (@Haberler) October 26, 2022 Kaynak: AA / Spor Valerien Ismael Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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