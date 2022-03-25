Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile sözleşme imzalayacak

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, görüşmelere başladığı Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile sözleşme imzalayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Valerien Ismael ile Vodafone Park'ta saat 15.00'te imza töreni ve basın toplantısı gerçekleştirilecek.