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Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile sözleşme imzalayacak

AA - Ercan Doğan - Spor
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Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile sözleşme imzalayacak

Beşiktaş, görüşmelere başladığı Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile sözleşme imzalayacak.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, görüşmelere başladığı Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile sözleşme imzalayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Valerien Ismael ile Vodafone Park'ta saat 15.00'te imza töreni ve basın toplantısı gerçekleştirilecek.

AA / Ercan Doğan - Spor

Valerien Ismael, Vodafone Park, Beşiktaş, Spor, Haberler

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