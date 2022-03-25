Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. - Haberler

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Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Valerien Ismael, Beşiktaş, Spor, Haberler

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