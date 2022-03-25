Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. - İSTANBUL
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022
İhlas Haber Ajansı / Spor