Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Romatem Bursa Hastanesi'ni ziyaret etti - Haberler

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş'ın teknik heyeti ve oyuncuları, Romatem Bursa Hastanesi'ni ziyaret etti.

Hastanenin bölümlerini gezen sporcu heyeti, daha sonra kurum yetkilileriyle yemekte bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulübün Bedensel Engelliler Spor Şubesi Genel Koordinatörü ve Beşiktaş Engelliler Eğitim Spor ve Turizm Derneği Başkanı ve Erdem Göksel, ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Engelliler olarak yaşam seviyesini yükseltmek için çok mücadele verdiklerini belirten Göksel, "Beşiktaş olarak Romatem ile iş birliğimiz devam edecek. Sonuç itibarıyla buradaki genç insanları spora da yönlendirip, hayatın içine daha fazla çekeceğiz." dedi.

Antrenör Kaan Dalay da hastanenin yetkililerine teşekkür ederek, "Beraber güzel projeler yapıp engelli vatandaşlarımızı hayata kazandıracağız. Bunun için Beşiktaş olarak Romatem ailesinin yanındayız. Uzun yıllar güzel işler başaracağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Beşiktaşlı oyunculardan Suphiye Dağ, engelliler için fizik tedavinin önemli olduğuna dikkati çekerek, fizik tedavi anlamında ülkeye sağladığı katkılardan dolayı Romatem'e teşekkürlerini iletti.

"Spor ve sporcunun her zaman yanındayız"

Romatem Bursa Genel Müdürü Sinem Çamur ise Beşiktaşlı sporcuları ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Hastanelerinin 2005 yılından bu yana Türkiye'de hizmet verdiklerini hatırlatan Çamur, "Türkiye'nin birçok kentinde hastanelerimiz bulunuyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyona gönül vermiş yüzlerce personelimiz var. Fizik tedavi alanında gerekli tüm teknoloji ve donanımı hastanelerimizde bulunduruyoruz. Beşiktaş'a kapılarımızı sonuna kadar açtık. Spor ve sporcunun her zaman yanındayız. Bundan sonraki süreçte de engelleri birlikte kaldırmaktan mutluluk duyacağız." diye konuştu.

Hastanenin Spor Hekimliği Uzmanı Güfat Arslan, her bireyin sporla ilgilenmesinden yana olduklarını belirtti.

Sporcuların tedavilerini üstlenmek ve aynı zamanda rehabilitasyon aşamalarının her basamağını organize etmek için bu alanda görev yaptığını kaydeden Arslan, "Sporcuların her türlü isteğine cevap vermek için bir ekip olarak çalışıyoruz. Romatem olarak 'hayat harekettir' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.