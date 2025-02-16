Beşiktaş, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Karabük'ü Yendi
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi B Grubu 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü'nü 88-65 mağlup etti. İlk yarıyı 44-30 önde kapatan Beşiktaş, üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü korudu.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi B Grubu 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş, konuk olduğu Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü'nü 88-65 mağlup etti.
Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada devre arasına 44-30 önde giren konuk ekip, üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdürerek müsabakayı 88-65 kazandı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Spor