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Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'u transfer etti

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Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'u transfer etti

Beşiktaş Futbol Takımı, Adana Demirspor'dan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna kattı.

Beşiktaş Futbol Takımı, Adana Demirspor'dan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç'a 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, şanlı formamızla başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

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