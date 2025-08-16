Beşiktaş, Taylan Bulut'un Sağlık Kontrollerini Tamamladı
Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığı sağ bek oyuncusu Taylan Bulut'un sağlık kontrollerini İstanbul'da gerçekleştirdi. Bulut, detaylı muayenelerden geçirildi.
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Taylan Bulut, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Bulut; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor