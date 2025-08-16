Beşiktaş, Taylan Bulut'un Sağlık Kontrollerini Tamamladı

Beşiktaş, Taylan Bulut'un Sağlık Kontrollerini Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığı sağ bek oyuncusu Taylan Bulut'un sağlık kontrollerini İstanbul'da gerçekleştirdi. Bulut, detaylı muayenelerden geçirildi.

Beşiktaş'ın, transfer görüşmelerine başladığı ve İstanbul'a getirdiği sağ bek oyuncusu Taylan Bulut, sağlık kontrollerinden geçti.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Taylan Bulut, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Bulut; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Hükümetten memurların taban aylığına bin lira zam teklifi

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İşte hükümetin yeni zam teklifi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı

29 ilde FETÖ operasyonu! Birbirleriyle böyle irtibat kurmuşlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.