Beşiktaş, Taylan Bulut ile Transfer Görüşmelerine Başlıyor
Beşiktaş, genç futbolcu Taylan Bulut ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geliyor. 19 yaşındaki futbolcu, Almanya 2. Lig'de Schalke forması giymekte.
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu gehç futbolcu Taylan Bulut, bugün İstanbul'a gelecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Taylan Bulut, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak için üzere İstanbul'a geliyor. Taylan Bulut'u taşıyan uçak bugün saat 17.15'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır." ifadelerine yer verildi.
Alman ekibi Schalke'de forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon Almanya 2. Lig'de (Bundesliga 2) 2 müsabakada görev yaptı.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor