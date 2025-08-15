Beşiktaş, Taylan Bulut ile Transfer Görüşmelerine Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, genç futbolcu Taylan Bulut ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geliyor. 19 yaşındaki futbolcu, Almanya 2. Lig'de Schalke forması giymekte.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu gehç futbolcu Taylan Bulut, bugün İstanbul'a gelecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Taylan Bulut, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak için üzere İstanbul'a geliyor. Taylan Bulut'u taşıyan uçak bugün saat 17.15'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Alman ekibi Schalke'de forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon Almanya 2. Lig'de (Bundesliga 2) 2 müsabakada görev yaptı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu

Bir domuz eti skandalı daha! Aynı marka ikinci kez ifşa edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları

Kriz büyüyor! Peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.