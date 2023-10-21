Beşiktaş Taraftarları RAMS Park'a Geldi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta taraftarlar, RAMS Park'a geldi.

Tüpraş Stadı'nda buluşan siyah-beyazlı taraftarlar, emniyet güçlerinin kontrolünde otobüslerle derbinin oynayacağı RAMS Park'a hareket etti.

Yol boyunca emniyet güçlerinin eşlik ettiği taraftarlar, toplu halde stada girdi ve tribündeki yerlerini aldı.

Öte yandan camı kırılan ve içinde bulunan taraftarların taşkınlık yaptığı bir otobüs, emniyet güçleri tarafından stada alınmadı.