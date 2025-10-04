Haberler

Beşiktaş Taraftarları Galatasaray Derbisi İçin RAMS Park'a Geldi
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaşlı taraftarlar, stadyumda toplandı ve güvenlik önlemleri altında tribünlere giriş yaptı.

Galatasaray derbisini stadyumda takip edecek Beşiktaş taraftarı, RAMS Park'a geldi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, saat 20.00'de deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Derbide takımlarını destekleyecek siyah-beyazlı taraftarlar, Tüpraş Stadyumu'nda toplandı ve bilet kontrolü ile üst aramasının ardından otobüslere bindirildi. Beşiktaşlı taraftarları taşıyan 30 otobüs, derbinin oynanacağı RAMS Park'a ulaştı. Taraftarlar, güvenlik önlemleri altında tribünlere giriş yaptı. - İSTANBUL

