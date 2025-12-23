Haberler

Beşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'e geldi

Güncelleme:
Beşiktaş taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisini desteklemek için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne geldi. Yaklaşık 2 bin taraftar, Kadıköy'de takımlarını desteklemek üzere stada ulaştı.

Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek Beşiktaş taraftarları, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne geldi.

Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında Beşiktaş, saat 20.30'da deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarını Kadıköy'de destekleyecek. Tüpraş Stadyumu'nda toplanan yaklaşık 2 bin taraftar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından 30 otobüsle Kadıköy'e hareket etti. Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelenin oynanacağı stada da ulaştı. Taraftarlar, üst kontrollerinin ardından tribüne alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

