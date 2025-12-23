Beşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'e geldi
Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında Beşiktaş, saat 20.30'da deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarını Kadıköy'de destekleyecek. Tüpraş Stadyumu'nda toplanan yaklaşık 2 bin taraftar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından 30 otobüsle Kadıköy'e hareket etti. Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelenin oynanacağı stada da ulaştı. Taraftarlar, üst kontrollerinin ardından tribüne alındı. - İSTANBUL